Kaza şehidi er Ali Arslan Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye-İran sınırındaki sınır duvarı bölgesinde askeri aracın buzlanma nedeniyle devrildiği kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan ulaştırma sözleşmeli er Ali Arslan (27), memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:52
Kaza şehidi er Ali Arslan Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde görev yapılan askeri aracın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede şehit olan 2 askerden ulaştırma sözleşmeli er Ali Arslan'ın cenazesi, Ağrı'da düzenlenen törenin ardından memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şehit Arslan için Çekerek Hükümet Konağı önünde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

5 KARDEŞİ VARDI

Şehit er Ali Arslan, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kuzgun Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Arslan'ın 1'i kız 5 kardeşinin olduğu belirtildi.


Ağrı Şehit Yozgat

İlgili Haberler

Son Dakika... Süleyman Soylu duyurdu: Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Son Dakika... Süleyman Soylu duyurdu: Şırnak'ta bir asker şehit oldu
Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Kazada şehit olmuştu: Uzman çavuş Muammer Ay Hatay'da son yolcuğuna uğurlandı

Kazada şehit olmuştu: Uzman çavuş Muammer Ay Hatay'da son yolcuğuna uğurlandı

En Çok Okunan Haberler