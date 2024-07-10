Kaza yapan akrabasına yardıma giderken kaza geçirdi

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:58
Kaza yapan akrabasına yardıma giderken kaza geçirdi
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Side istikametinden gelen Berkant Kaya’nın kullandığı 07 HJJ 43 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan Fatma Akdeniz’in kullandığı 07 BML 465 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berkant Kaya 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Berkant Kaya’nın yaklaşık 500 metre ileride meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan sürücülerden birisinin yakını olduğu, kazayı duyunca yardıma gittiği öğrenildi.


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