Kaza yapan araç denize uçtu, cesedi başka yerde bulundu
İzmir'de kaza yaparak denize uçan araçta yapılan incelemede içinde kimseye rastlanılmadı. Ekipler bir müddet sonra ise kaza yapan kişinin cansız bedenini başka bir noktada buldu. Şahsın, kaza anında yanında olan ve kurtulduktan sonra otele giden arkadaşı, gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu sabah 07.35 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şifne Mahallesi'nde denize düşen aracı buldu. Aracın içinde ve yakınlarında yapılan aramada kimseye rastlanmadı.
CESEDİ BAŞKA BİR NOKTADA BULUNDU
Aracın içinden çıkan bir kişinin yakındaki bir otele gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, oteldeki F.S.U. (18) adlı kişiyi bularak olayla ilgili bilgi aldı. F.S.U., kazanın ardından aracın içinden çıktıklarını, otel yönüne doğru yürürken araziye giden yola girdiklerini ve o sırada Gökhan Atik'in belinden silahını çıkararak havaya bir el ateş ettiğini, bunun üzerine kendisinin korkarak, yakındaki otele koşarak kaçtığını öne sürdü.
Polis ekipleri, aldıkları bilgi üzerine otelin yakınındaki arazi üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmada bir kutu mermi bulan ekipler, ardından da Gökhan Atik'in cansız bedenini buldu. Atik'in intihar ettiğinin üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltında olan F.S.U.'nun sorgusu ise devam ediyor.
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