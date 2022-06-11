Balıkesir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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