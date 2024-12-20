Kaza yapan araca başka bir otomobil çarptı: İki kişi hayatını kaybetti!
Ankara-Samsun yolunda meydana gelen trafik kazasında, 06 EYF 194 plakalı otomobilde bulunan T. D. ve A. E. hayatını kaybetti.
Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
İddialara göre; kaza yapan 06 EYF plakalı otomobil, yolun ortasında kaldı. O sırada seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobil, yolda kalan araca çarptı ve kontrolden çıkarak takla attı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 06 EYF 194 plakalı araçta bulunan T. D. ve A. E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Baskı altındaki sorgu görüntüleri ortaya çıktı
- Putin'den 'Kürt Sorunu' çıkışı
- AKP'den TÜRK-İŞ'in talebine ilk yanıt!
- Rus uzmanların gözünden Türkiye-İsrail gerginliği
- Asgari ücret toplantısı sona erdi!
- Milli Eğitim'den yazı... Okullarda 'yılbaşı' yasağı
- ‘İşletmelere çökmeye çalışıyorsunuz’
- ‘Oğlumun pantolonuyla boğdum’
- TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı!
- KYK yurdunda intihar!