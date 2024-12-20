Kaza yapan araca başka bir otomobil çarptı: İki kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:08

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:08

Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

İddialara göre; kaza yapan 06 EYF plakalı otomobil, yolun ortasında kaldı. O sırada seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobil, yolda kalan araca çarptı ve kontrolden çıkarak takla attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 06 EYF 194 plakalı araçta bulunan T. D. ve A. E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.