Kaza yapan otomobilden fırladı, ayağı demir kapıya sıkıştı

Bolu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, D-100 karayolunda traktör satış bayisine çarptı. Kazada otomobilden fırlayıp traktör satış bayisinin demir kapısına ayağı sıkışan Yasemin Ç.'yi itfaiye kurtardı.

DHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 07:14
Kaza yapan otomobilden fırladı, ayağı demir kapıya sıkıştı
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Korkunç kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 yolunun Çıkınlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyir halinde olan Sezgin K. yönetimindeki 14 ABU 227 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki traktör bayisine girdi.

KAPI KESİLEREK KURTARILDI

Kazada sürücü Sezgin K. ve yanında bulunan Yasemin Ç. yaralanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden fırlayarak traktör bayisinin demir kapısına ayağı sıkışan Yasemin Ç., itfaiye ekiplerin çalışmasıyla demir kapı kesilerek kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati, tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, traktör bayisinde de hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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