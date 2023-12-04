Sivasspor'dan hakeme sert tepki: 'Türk futbolu için kara gece'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 22:42

Güncelleme: 04.12.2023 - 22:42

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN KARA GECE"

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

Penaltılarının verilmediğini söyleyen Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de yok belli ki. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor? Biz anlamıyoruz bunu" ifadelerini kullandı.