Sivasspor'dan hakeme sert tepki: 'Türk futbolu için kara gece'
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karagöl, karşılaşmanın hakemlerine tepki göstererek, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de yok belli ki" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.
"TÜRK FUTBOLU İÇİN KARA GECE"
Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.
Penaltılarının verilmediğini söyleyen Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de yok belli ki. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor? Biz anlamıyoruz bunu" ifadelerini kullandı.
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