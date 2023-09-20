Kaza yapan sürücü, yoldan geçen 16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklandı!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 08:06

Güncelleme: 20.09.2023 - 08:06

Ö.S'nin kullandığı 34 EFT 133 plakalı cip ile F.A. yönetimindeki 19 TA 035 plakalı ve S.F. idaresindeki 06 AS 7005 plakalı otomobiller, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi belediye ışıklarında çarpıştı. Kazada, sürücülerden S.F. yaralandı.

YOLDAN GEÇEN KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Aracından inen sürücü Ö.S. ise yoldan geçen ve kazayla ilgisi bulunmayan M.Y. (16) tarafından bıçaklandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan kısa süre sonra M.Y'yi gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemleri süren şüphelinin, ilk ifadesinde, sürücüyü kendisine küfretmesi nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.