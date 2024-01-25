Kaza yaptı: Tepki gösterince gözaltına alındı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve hasarlı aracının çekici ile götürülmesine karşı çıkan sürücü Asil Zeki Erbaş, polislerle tartışınca gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 21:29
Kaza yaptı: Tepki gösterince gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Kaza, akşam saatlerinde Yunus Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Asil Zeki Erbaş yönetimindeki 41 ADD 413 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. 

Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü Erbaş, kaza sırasında otomobilden koparak yola savrulan parçalarını topladı. 

Aracının çekiciye yüklenerek kaldırılmasına karşı çıkan Erbaş, polislerle tartıştı. Aracının götürülmesini izin vermeyen Erbaş, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


sakarya haberleri çekici haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Bir ‘müstehcen yayın’ gözaltısı daha!

Bir ‘müstehcen yayın’ gözaltısı daha!
Güney Kore’de milletvekiline sokakta taşlı saldırı: Şüpheli gözaltında

Güney Kore’de milletvekiline sokakta taşlı saldırı: Şüpheli gözaltında
Ali Yerlikaya duyurdu: 9 ilde IŞİD'e operasyon, onlarca gözaltı!

Ali Yerlikaya duyurdu: 9 ilde IŞİD'e operasyon, onlarca gözaltı!

En Çok Okunan Haberler