Kaza yerindeki ambulans ve polis araçlarına otomobil çarptı: 1'i bebek 10 yaralı!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:58

Güncelleme: 20.04.2024 - 18:58

Kaza, saat 12.30 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun 8’inci kilometresindeki Kargı Tüneli girişinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ BEBEK 10 YARALI

Ekipler kazaya müdahale ederken R.B.'nin (34) kullandığı 34 UZV 44 plakalı otomobil, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp 32 A 5947 ve 32 A 5941 plakalı trafik polisi araçları ile 32 FB 545 plakalı ambulansa çarptı. Kazada, sürücü R.B. ile yanındaki D.B. (34), N.B. (7), O.K.B. (1), ambulans şoförü T.B. (41), ambulanstaki sağlık görevlileri M.Ş. (31), B.U. (35) yaralandı.

İki kazada yaralanan toplam 10 kişi, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.