Kazada ağır yaralanmışlardı... Anne ve kızından acı haber!

Eskişehir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı 16 yaşındaki Yağmur Karel hayatlarını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:03
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Zümrüt Bulvarı’nda Filiz Bayrakçı Karel (47) idaresindeki 26 UC 635 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve bu yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Eskişehir Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve araçta yolcu olarak bulunan kızı 16 yaşındaki Yağmur Karel ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan anne ve kızı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.


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