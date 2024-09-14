Hatayspor'da Aboubakar imzayı attı

Hatayspor, Beşiktaş'tan transfer ettiği Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'da Aboubakar imzayı attı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 17:21

Hatayspor, Beşiktaş'tan transferi Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Kamerunlu golcü, yeni takımı Hatayspor'a 1 yıllık imza attı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Vincent Aboubakar için imza töreni düzenledik. Aboubakar'a tekrar hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.


Etiketler: #vincent aboubakar #hatayspor #imza

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