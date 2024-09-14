Hatayspor'un Naby Keita transferi için zaman yetmedi!
Hatayspor'un anlaşmaya vardığı Naby Keita transferine zaman yetmediği ve transfer gerçekleşmediği iddia edildi.
Hatayspor, geride kalan transfer döneminin son diliminde önemli bir hamlede bulundu.
Hatayspor, Werder Bremen forması giyen Naby Keita'yı gündemine aldı ve 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandı.
TRANSFER İPTAL OLDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hatayspor, anlaşmaya vardığı Naby Keita'yı Almanya'da sağlık kontrolüne sokmasına rağmen transferin tamamlanmasına zaman yetmedi ve iptal oldu.
29 yaşındaki futbolcu, bu gelişme sonrası Werder Bremen'de kaldı.
Naby Keita'nın geçen yıl transfer olduğu Werder Bremen ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #Naby Keita #hatayspor #werder bremen
Spor Haberleri
- Davinson Sanchez: Şampiyonluk daha önemli
- Gabriel Sara: Babam bana yardımcı oldu
- Okan Buruk'tan maç sonu itirafı!
- Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu
- Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı!
- Başakşehir, Bodrum deplasmanında 90'da güldü!
- Sakaryaspor'a 5 dakika yetti!
- İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
- Galatasaray'da Davinson Sanchez golle döndü
- Liverpool'a evinde Nottingham Forest şoku!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması