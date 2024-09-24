Kazada ölen hemşire kızının cenazesini alan anne yürekleri dağladı: 'Yükümü aldım gidiyorum'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 15:17

Güncelleme: 24.09.2024 - 15:17

Olay, 06.00 sıralarında Kundu - EXPO istikametindeki Kral Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Mehmet Bidar’ın kullandığı 07 AGB 008 plakalı motosiklet, Belek yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklette sürücü Mehmet Bidar ve arkasındaki yolcu Ayşe Gülizar Durmaz (26) metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Bidar ve özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazeler Aksu ilçesinde defnedilmek üzere ailelere teslime edildi.

"YÜKÜMÜ ALDIM GİDİYORUM"

Kızı Hemşire Ayşe Gülizar Durmaz’ın cenazesini teslim alan annesi gözyaşları içerisinde, “Yükümü aldım gidiyorum. O kadar zayıflamış ki tabutları doldurmadı kuş gibiydi. Kızımı bir daha göremeyeceğim onu” sözlriyle feryat etti.