Eyüpsultan'da zincirleme kaza: 2 yaralı

14 Ekim 2022 Cuma, 12:11

Eyüpsultan'da aşırı hızla ilerlediği iddia edilen 34 EV 5697 plakalı hafif ticari araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve 34 ZD 6619 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ardından arkadan gelen 34 FLB 877 plakalı otomobilde duramayarak diğer araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

"SESLERİ DUYDUK HEMEN ÇIKTIK"

Erkan Korkmaz, "Sesleri duyduk hemen çıktık baktık, kaza olmuş. Müdahale ettik. Karşı yoldan gelip çarpıştı herhalde. Hızlıydı. Yaralıları çıkartmak için yardım ettik. Ambulans geldi. 2 yaralıyı alıp, götürdü" dedi.