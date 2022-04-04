Kazada sakat kalıp ölen kızı için mücadele eden Alican Demirpolat'a yargıdan darbe

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Aydın’da 2001’de 5 yaşındayken otomobil çarpması sonucu yüzde 97 engelli kalan ve 8 yıl önce hayatını kaybeden Hediye Demirpolat’ın davası 20 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme aileye sadece 210 TL maddi 1000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Yıllarca engelli kızını sırtında mahkeme mahkeme dolaştırarak adalet arayan ve adaletsizliğe isyan eden baba Alican Demirpolat, Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşlığından çıkmak için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

Kaza, 2001’de Buharkent’te meydana geldi. Arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 5 yaşındaki Hediye Demirpolat’a H.Y’nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan ve sonraki süreçte felç geçiren kız çocuğu yüzde 97 engelli hale geldi. Hediye Demirpolat’ın ailesi, hiçbir sağlık sorunu olmayan kızlarının bedensel ve zihinsel engelli kalmasına yol açtığı iddiasıyla otomobil sürücüsü H.Y’den şikâyetçi oldu, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Dava sürecinde dosya dört kez Adli Tıp Kurumu’na gitti. 25 yargıç ve dört savcı değişti. Röntgen sonucunun kaybolduğu davalarda baba Demirpolat, engelli kızını 122 duruşmaya sırtında getirip götürdü.

HAPSE BİLE GİRDİ

Baba Alican Demirpolat, 2012’de “Davayı neden sonuçlandırmıyorsunuz” diye tartıştığı yargıç tarafından beş ay hapis cezasına çarptırıldı ve hapis yattı. 2015’te Hediye Demirpolat, dava sonucunu göremeden hayatını kaybetti.

Geçen yıl, Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 20 yıl sonra davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak aileye 210 TL maddi, 1000 TL de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

"VATANA İHANET DEĞİL"

Yıllarca adalet aradığını ama bulamadığını ifade eden baba, “Yargı reformundan bahsedenler, ‘Türkiye’de adalet var’ diyenler benim dosyamı iyi incelesin. Verilen karar çok komik ve acı. Yargılama süresinde adaletin bağımsız olmadığını gördüm. Hukukun, yargının olmadığı bir ülkede kalmak istemiyorum. Bu nedenle adaletli olan bir ülkeye sığınmak istiyorum” diye konuştu.

Ülkesini değiştirmekle vatana ihanet etmediğini belirten Demirpolat, “Ben bu topraklarda büyüdüm. Ailem, çocuklarım bu topraklarda ekmek yedi. Ülkemi seviyorum ama adalet olmayan Türkiye’de kalmak istemiyorum” dedi. Demirpolat’ın dilekçesi İçişleri Bakanlığı tarafından alınarak işleme konuldu.