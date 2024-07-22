Kazada yaralanan 18 yaşındaki Nurten'den acı haber
Antalya’nın Serik ilçesinde geçirdiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurten Altun (18) 13 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, 9 Temmuz günü Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi Tuzlaburun Caddesi’nde meydana geldi.
Nurten Altun’un kullandığı 07 BRL 981 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82012 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Altun, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
13 gündür tedavisi devam eden Nurten Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altun’un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde genç kızın kullandığı motosikletle servis minibüsünün çarpıştığı anlar yer aldı.
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