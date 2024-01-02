Kazada yaralanan ATV sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ATV sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Terme ilçesinin Şeyhli Mahallesi’nde yaklaşık 1,5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (77) idaresindeki 55 ACD 029 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şükrü Alkan yönetimindeki plakasız ATV çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Şükrü Akan, Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Akan bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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