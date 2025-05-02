Kazada yaralanan bisikletli 15 günlük yaşam savaşını kaybetti!
Muğla'da otomobilin çarptığı 42 yaşındaki bisikletli İlker Muallim, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fethiye ilçesinde 17 Nisan'da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan İlker Muallim (42), Antalya'daki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
NE OLMUŞTU?
Fethiye-Muğla karayolunda Ali T. idaresindeki otomobil, 17 Nisan'da Göcek mevkiinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alkan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verilmiş, otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.
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