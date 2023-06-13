Kazada yaralanan eski Bakan Nihat Zeybekci taburcu oldu!

Muğla Ula'da kamyonetin şarampole devrildiği kazada hafif yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yakını İbrahim Ünlü, tedavileri sonrası bu sabah taburcu edildi.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:51
Kazada yaralanan eski Bakan Nihat Zeybekci taburcu oldu!
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Muğla'nın Ula ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada hafif yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci (62) ile yakını İbrahim Ünlü, tedavileri sonrası taburcu edildi.

ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ!

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'dan Denizli yönüne gitmekte olan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yönetimindeki 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kamyonetten kendi imkânları ile çıkan Zeybekci ile yakını İbrahim Ünlü, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazanın ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı ile AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, hastaneye gidip, Zeybekci'nin sağlık durumu hakkında Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'dan bilgi aldı. Zeybekci ile Ünlü, bu sabah tedavilerinin ardından taburcu edildi.


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