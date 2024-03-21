'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı

İstanbul Eyüpsultan’da İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Hatice Gürbulak, CHP Belediye Başkan adayı Özmen’e desteğini açıkladı.

ANKA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:33
'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı
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İstanbul Eyüpsultan’da, İYİ Parti İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Hatice Gürbulak, ilçe belediye seçimlerinde CHP Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen’i ve büyükşehirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vereceklerini açıkladı. 

İstanbul ittifakından yana olduğunu dile getiren Hatice Gürbulak, seçimlerin iktidardan yana sonuçlanmasının ağır sonuçları olacağını söyledi. Seçimlerin önce İstanbul’un, sonrasında da Türkiye’nin kaderi için çok önemli olduğunu vurgulayan Gürbulak; Eyüpsultan’da da muhalefetin birlikte hareket etmesi ve değişimi sağlaması gerektiğini aktardı.

Gürbulak, değişimin en önemli kahramanlarının Cumhuriyet kadınları olacağına dikkati çekerek şunları söyledi: 

“Eyüpsultan, İstanbul’un kalbi olsun diye, Eyüpsultanlılar hak ettikleri hizmete kavuşsun diye, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, yaş almış vatandaşlarımız huzur dolu sokaklarda yaşayabilsin diye CHP Adayı Sayın Mithat Bülent Özmen ile birlikte çalışacağız. Eyüpsultan ittifakının içinde yer alacağız ve biz birlikte kazanacağız.”

Gürbulak "kazanacak adayın yanında ve ittifakta" yer alması gerektiğini belirtip partisinden istifa etmişti.


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