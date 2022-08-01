Kazanç vaadiyle kurulmuştu: 'Turgo Shared' sisteminde mağdurlar artıyor

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:28

Balıkesir'de iddiaya göre, kendisini Japonya merkezli bir firmanın temsilcisi olarak tanıtıp, güven sağlayan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen G.T., online Turgo Shared sistemini kurdu.

Sistem üzerinden 174 dolardan başlayan fiyatlarla giriş yapan üyelere 20 gün içerisinde yatırdıkları ana parayı geri alma güvencesi sağlayıp, ardından da düzenli olarak ödeme yapılacağı belirtildi.

'BİSİKLETLER KİRALANDIKÇA PARA KAZANACAKSINIZ' VAADİ

Balıkesir merkezli sistem kısa sürede Türkiye'de çok sayıda ile yayıldı ve sistem binlerce üyeye ulaştı. İlk olarak üyelere sistem üzerinden bisiklet almaları gerektiği, bu bisikletler başkaları tarafından kiralandıkça para kazanacakları belirtildi.

Sisteme olan talep arttıkça kiralandığı söylenen bisikletlere değeri 800 bin TL'yi bulan lüks otomobiller de eklendi.

ŞİKAYET SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Sistemin çöktüğünün duyulmasının ardından ise para yatıranlar, polise dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olmaya başladı. Başlatılan soruşturmada G.T. dün gözaltına alındı. Öte yandan, şu ana kadar sistemin Balıkesir merkezli 10 ilde etkin şekilde kullanıldığı tespit edildi.

Sistem nedeniyle mağdur olduğunu belirten 50 kişinin polise şikayetçi olduğu, gözaltına alınan şüpheli sayısının da 12'ye ulaştığı öğrenildi.

ÖZÜR MESAJI ATTILAR

Vurgun yapan dolandırıcıların, üyelere "Biz sizi dolandırdık. Bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz" şeklinde gönderdiği mesaj ise yurttaşları çılgına çevirdi.

FİRMANIN OFİSİNİ BASTI

Sisteminin kapanması sonrasında mağduriyet yaşayan ismini vermek istemeyen bir yurttaş, paravan şirketin Balıkesir’deki ofisine baskın yaptı. Şahıs,hızını alamayıp terk edilen ofiste camlar ve kapılar olmak üzere geride ne kaldıysa kırıp döktü.

'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM'

İşyeri sahibi ile konuşup anlaştığını, zararını karşılayacağını belirten öfkeli yurttaş, "Sabah ben kalktım, uyandığımda dalga geçer gibi ’Biz sizi dolandırdık, bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz’ diye mesaj attılar. Ben de sabah sabah çok sinirlendim. Soluğu daha önceden adresini bildiğim ofiste aldım. dükkanda aldım. Her yeri kırıp döktüm. Paramparça yaptım. Sonuna kadar değdi. Hiç pişman değilim. Dükkan sahibiyle konuştuk ve anlaştık. Onun bu konularla hiçbir alakası yok" dedi.

"BEDAVA EKMEK SADECE FARE KAPANINDA OLUR"

Dolandırıcıların insanlara çok güzel ümitler verip kandırdığını anlatan yurttaş, "Dolandırıcılarda öyle bir ağız var ki adam sizi dolandırır, siz adamı dövmeye gidersiniz adam sizi tekrar dolandırır. Onlar böyle bir çeneye sahipler. Balıkesir’de ve diğer şehirdeki dolandırılan herkese geçmiş olsun. Buraya yüze yakın insan geldi. Ben yapmasaydım başkası yapacaktı" dedi.

Dolandırıcıların nasıl çalıştığını da anlatan mağdur, "Mesela siteden bisiklet alıyorsunuz. 3 bin TL’ye bisikleti bir sene için satın alıyorsunuz. Sonra 20 gün içerisinde ana parasını çıkartıyorsunuz. Bu para zaten günlük dolar olarak geliyor hesabınıza. Kalan diğer 10 gün içerisinde ise kâr elde etmeye başlıyorsunuz. Aylık olarak ise 3 bin TL hesabınıza geliyor. Fakat bu bize büyük bir ders oldu. Buradaki polis abi de şunu söyledi. ’Bedava yemek sadece fare kapanında’ olur. Bana ve 25 bin kişiye çok büyük bir ders oldu" diye konuştu.