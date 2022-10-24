Kazara kendini silahla vuran uzman çavuş yaşamını yitirdi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan karakolda kazara kendini silahla vuran uzman çavuş, hastanede hayatını kaybetti.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:49
Kazara kendini silahla vuran uzman çavuş yaşamını yitirdi
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Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Karakolunda görevli uzman çavuş Özkan Karakaya (26) iddiaya göre silahını doldur boşalt yaptığı esnada kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan asker için ekipler seferber oldu.

Yaralı askerin önce helikopter ile Erzincan’a getirilmesi planlandı. Bunun üzerine Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında helikopterin inebilmesi için tertibat alındı. Bir süre sonra helikopterle getirilme kararı iptal edilerek ambulans ile karayolundan yaralı uzman çavuş Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. 

Hastanede yoğun bakım ünitesinde müdahale edilen asker kurtarılamadı. Hayatını kaybeden askerin cenazesi memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesine gönderilecek.



Erzincan silah uzman çavuş

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