'Kazara' oğlunu vuran baba tutuklandı
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 11 yaşındaki oğlu U.K.’yi ağır yaralayan İbrahim Köse tutuklandı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, İbrahim Köse'nin evde kurcaladığı av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Köse’nin 11 yaşındaki oğlu U.K.’nin karın bölgesine isabet etti.
Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk U.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlar, U.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
Ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, baba İbrahim Köse tutuklandı.
Gözaltına alınan İbrahim Köse, jandarmadaki ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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