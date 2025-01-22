Tokat'ta vahşet: Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu!
Tokat’ın Erbaa ilçesinde tartıştığı arkadaşı Mustafa E.’yi (40) bacağından tabancayla vuran Onur Ç. (37) ile kaçmasına yardımcı olan O.S., Çorum’da yakalandı. Olay anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi’nde dün saat 23.30 sıralarında Onur Ç. ile arkadaşı Mustafa E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Ç., belindeki tabancayla Mustafa E.’ye 2 el ateş edip, kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Mustafa E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürüldü, buradan da Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otomobiliyle kaçan Onur Ç.’nin araç değiştirip, şehir dışına çıktığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheliyi ve onunla şehir dışına çıkan O.S.’yi Çorum’un Sungurlu ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.
Şüphelinin arkadaşını vurduğu anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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