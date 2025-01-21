Önce kardeşini öldürdü ardından kendini vurdu!
Erzurum’da aralarında çıkan tartışmada kardeşini silahla vurarak öldüren şahıs, ardından kendini vurarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi’nde meydana gelen olayda evde iki kardeş arasında çıkan tartışmada B.Y. (30) kardeşi D.Y. (28) silahla yaraladı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan D.Y. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak polis tarafından aranan B.Y. aracıyla kaçarken Kuzey Çevre karayolunda aracını kilitledikten sonra silahla başından kendini vurdu.
Polis tarafından hastaneye kaldırılan B.Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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