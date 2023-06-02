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Kazaya karışan kamyonet ünlü sanatçı Halil Ergün’ün evine daldı

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonet otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet önce kafenin köşesine ardından otobüs durağını parçalayarak ünlü sanatçı Halil Ergün’ün yeni yaptırdığı evin bahçesine daldı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:53
Kazaya karışan kamyonet ünlü sanatçı Halil Ergün’ün evine daldı
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Bursa’nın İznik ilçesinde saat 15.30 sıralarında sürücüsünün kontrolündeki kamyonet seyir halindeyken karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir kafenin duvarına ardından otobüs durağını parçaladı.

50 metre sürüklenen araç, ünlü sanatçı Halil Ergün’ün yeni yaptırdığı evin bahçesine dalarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sürücünün olay yerinden kaçtığını tespit ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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