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Deprem bölgesinde ağır hasarlı binanın önündeki yol çöktü: Araç içerisine düştü!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binanın önündeki yolda çökme yaşandı. Temizlik aracı çukura düşerek yan yatarken, ekipler yolun tadilatı için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:16
Deprem bölgesinde ağır hasarlı binanın önündeki yol çöktü: Araç içerisine düştü!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı bir binanın önündeki yol çöktü.

Edinilen bilgiye göre 06 BNV 574 plakalı temizlik aracı, merkez İstasyon Caddesi'ndeki ağır hasarlı binanın önünden geçtiği sırada çökme meydana geldi. Çöküntünün içerisine düşen araç yan yattı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatarak çalışma başlattı.


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