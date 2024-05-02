Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Türkmen Dağı açıklaması: 'Üstü altından değerli'

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 04:00

CVK Madencilik’in çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “CVK Madencilik’e ait Altın, Bakır Maden Ocağı Kapasite Artışı Hazır Beton Tesisi ve Cevher Zenginleştirme/Atık Depolama Tesisi projelerine verilen ‘ÇED Olumlu’ kararlarının iptali istemiyle açılmış davalar Danıştay nezdinde halen devam etmektedir. Ancak hukuk süreci devam ederken şirket alanda çalışmaya başlamış, alanın etrafına tel çit çekmiş ve bariyer koymuştur. Başta Gökçeyazı, Sarıalan, Çamköy, Sofular, Kiraz, Dallımandıra olmak üzere, bölgedeki en az 16 köyü etkileyecek olan projede hem ÇED raporunda hem de uygulamada bir sürü usulsüzlük olduğu bilinmektedir” denildi.

VALİLİĞE YÜRÜDÜLER

Açıklamanın ardından köylüler valiliğe yürüdü. Vali yardımcısı Mustafa Çek’le yapılan görüşmeye Kazdağı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, Mimarlar Odası temsilcisi, uzman maden mühendisi, avukat ve köylüler katıldı. 100’ün üzerinde bireysel itiraz dilekçesi bizzat valiliğe teslim edildi.

