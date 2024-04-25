Şirket, Manisa ve Kütahya’yı kapsayan maden ocağını genişletme peşinde: 977 futbol sahası istiyor!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2024 - 07:50

AKP iktidarının çevreyi yok eden projelere bir bir onay vermesi ile Türkiye’nin birçok bölgesinde sermayenin maden çalışmaları hız kesmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre geçen ocak ayından bu yana 577 proje için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Bu sürede de 414 projeye onay verildi. Projelerin yapılacağı alanlar arasında ise orman, tarım arazisi, sulak alan ve koruma alanı gibi birçok nokta bulunuyor.

Bu projelere bir örnek olan Güral Porselen, Manisa ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan kuvars madenini genişletmek için 26 Ekim 2022’de bakanlığa başvuruda bulundu. Şirket bu başvurusuyla birlikte, yıllar içerisinde 46.18 hektara çıkardığı maden sahasını 694.6 hektara büyütmek istedi. Bu da 977 futbol sahasına denk geliyor. Bu hesaplara göre maden sahasını 15 katına çıkarmak isteyen şirket için bakanlığın İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) 27 Kasım 2023’te toplantı yaptı. Toplantının ardından verilen nihai kararla birlikte şirketin ÇED dosyası on gün süreyle bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde yurttaşların görüşüne açıldı.

ALANDA DERELER VAR

Projeye onay çıkması durumunda şirket 7 milyon 800 bin TL harcayacak. Patlatma yapılmayacak olan orman, tarım ve Hazine alanında oluşan sahada yüzeyden toplama yapılacak. Şirket, proje kapsamında ağaç kesilmeyeceğini ve cevherlerin sıyırmayla toplanacağını belirtirken bu şekilde yıllık 120 bin ton cevher üretmeyi hedefliyor.

Ayrıca proje alanı içerisinde Selendi Çayı’nı besleyen Koyulduk Deresi olarak adlandırılan akar dere ve Kunduzlu Çayı’nın bir kolu olan Gebeoluk Deresi bulunuyor. Bununla birlikte proje etki alanı içerisinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan üç gölet bulunuyor. Bu göletlerde de yurttaşlar hayvancılık, tarımsal sulama ve balık avcılığı faaliyetleri yürütüyor.