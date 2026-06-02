Kazdağı Milli Parkı'na giriş yasaklandı

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınları riskine karşı körfez bölgesinde ciddi önlemler devreye sokuldu.

Balıkesir Valiliği Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 2026/1 sayılı kararı gereğince, ormanların korunması amacıyla Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde geniş kapsamlı kısıtlama kararları alındı.

15 Haziran tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan resmi tedbir kapsamında, milli park sahasının çok büyük bir bölümünü oluşturan yaklaşık 19 bin hektarlık ormanlık alana sivillerin girişi tamamen yasaklandı.

KORUMA ALANLARI VE KRİTİK MEVKİLER KAPATILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında bulunan Kazdağı Milli Parkı içerisindeki en kritik ekosistemler koruma altına alındı. Yasak kararıyla birlikte Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı başta olmak üzere; Beypınarı, Düden, Kirsealan, Tavşanoynağı, Çamlıbel, Tahtakuşlar, Akyer, Güre Kavurmacılar ve Zığındere gibi yangına karşı birinci derecede hassas olan tüm güzergâh ve mevkiler tamamen giriş kısıtlaması kapsamına dahil edildi.

Yetkililer, bu alanlarda yangın riskini en aza indirmek amacıyla denetimlerin ve kolluk kuvvetleri devriyelerinin de artırılacağını bildirdi.

BAZI GÜNÜBİRLİK ALANLAR VE SEYİR TERASI AÇIK KALACAK

Alınan komisyon kararına göre; tatilcilerin ve doğaseverlerin mağdur olmaması adına milli park içerisindeki bazı turistik noktalar ise yasağın dışında tutuldu.

Yapılan resmi açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisindeki Yayla Çadırlı Karavanlı Kamp Alanı, meşhur Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı ve bölgenin gözdesi olan Cam Seyir Terası'nın yurttaşların ziyaretine açık kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Bu noktalar haricinde kalan ormanlık bölgelere girilemeyeceği belirtilerek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.