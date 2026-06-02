Kazdağı Milli Parkı'na giriş yasaklandı

2.06.2026 15:28:00
Balıkesir Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda, Kazdağı Milli Parkı içerisindeki belirlenen günübirlik alanlar ve seyir terası dışındaki tüm güzergahlar, 15 Haziran itibarıyla girişlere kapatılacak. Orman Yangın tedbirleri kapsamında yaklaşık 19 bin hektarlık dev ormanlık alana girişler yasaklandı.
Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınları riskine karşı körfez bölgesinde ciddi önlemler devreye sokuldu.

Balıkesir Valiliği Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 2026/1 sayılı kararı gereğince, ormanların korunması amacıyla Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde geniş kapsamlı kısıtlama kararları alındı.

15 Haziran tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan resmi tedbir kapsamında, milli park sahasının çok büyük bir bölümünü oluşturan yaklaşık 19 bin hektarlık ormanlık alana sivillerin girişi tamamen yasaklandı.

KORUMA ALANLARI VE KRİTİK MEVKİLER KAPATILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında bulunan Kazdağı Milli Parkı içerisindeki en kritik ekosistemler koruma altına alındı. Yasak kararıyla birlikte Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı başta olmak üzere; Beypınarı, Düden, Kirsealan, Tavşanoynağı, Çamlıbel, Tahtakuşlar, Akyer, Güre Kavurmacılar ve Zığındere gibi yangına karşı birinci derecede hassas olan tüm güzergâh ve mevkiler tamamen giriş kısıtlaması kapsamına dahil edildi.

Yetkililer, bu alanlarda yangın riskini en aza indirmek amacıyla denetimlerin ve kolluk kuvvetleri devriyelerinin de artırılacağını bildirdi.

BAZI GÜNÜBİRLİK ALANLAR VE SEYİR TERASI AÇIK KALACAK

Alınan komisyon kararına göre; tatilcilerin ve doğaseverlerin mağdur olmaması adına milli park içerisindeki bazı turistik noktalar ise yasağın dışında tutuldu.

Yapılan resmi açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisindeki Yayla Çadırlı Karavanlı Kamp Alanı, meşhur Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı ve bölgenin gözdesi olan Cam Seyir Terası'nın yurttaşların ziyaretine açık kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Bu noktalar haricinde kalan ormanlık bölgelere girilemeyeceği belirtilerek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

İzmir ormanlarına giriş yasağı
İzmir ormanlarına giriş yasağı İzmir Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla il genelinde sınırları belirlenen ormanlık alanlara yetkililer dışındakilerin girişini 1 Haziran ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasakladı. Karar kapsamında orman çevrelerinde mola vermek ve ateş yakmak sıkı kurallara bağlanırken, tedbirlere uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.
Muğla'da bazı ormanlık alanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklanacak
Muğla'da bazı ormanlık alanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklanacak Muğla Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, 1 Haziran–31 Ekim 2026 tarihleri arasında belirlenen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Çanakkale Valiliği, yaz boyunca ormanlık alanlara girişleri yasakladı
Çanakkale Valiliği, yaz boyunca ormanlık alanlara girişleri yasakladı Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Çanakkale genelinde 1 Haziran – 30 Eylül arasında ormanlık alanlara personel haricinde kimse giremeyecek.