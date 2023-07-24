Kazdağları’na bir 'hançer' hazırlığı daha: Altın madeni şirketinden üçüncü ÇED başvurusu!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:16

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:16

Pumice Madencilik, ÇED süreci daha önce iki kez sonlandırılan altın madeni projesi için tekrar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kısacık köyü yakınlarında yapılmak istenen altın madeni projesi, yöre halkının direnişiyle de karşılaşmıştı.

"BİR HANÇER DAHA VURULMAK İSTENİYOR"

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yazılı açıklama yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Yüzde 79’u maden şirketlerine ruhsatlı olan Kazdağları’na bir hançer daha vurulmak isteniyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kısacık köyü yakınlarında yapılmak istenen ancak yöre halkının direnişi ve uzman görüşleri doğrultusunda 2015’te başlayan ÇED süreci 2017 ve 2018 yıllarında iki kez sonlandırılan altın madeni projesi için Pumice Madencilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yeniden başvurdu.

"SU KAYNAKLARI DA RUHSAT ALANI İÇİNDE"

Proje, yaşam alanlarına çok yakın. Kısacık köyü’ne 500, Güzelköy’e 1000, Baharlar’a 1900 metre mesafe. Koşuburnu köyünün domates tarlalarını sulayan Akçin Göleti ise ÇED alanının hemen altında. Ayvacık Barajı’nı besleyen su kaynakları da ruhsat alanı içinde.

Alanın flora, fauna, hidrolojik, tarımerinin uzmanlsal ve teknik özelliklar tarafından incelenmesi sonrası hazırlanan raporda projenin bölgenin su kaynaklarına, ormana ve yabani yaşama büyük zarar vereceği belirtilmişti.

Doğal ormanlar ve verimli tarım arazileriyle kaplı, aynı zamanda Ayvacık ilçesinin su kaynağı da olan bu bölge, iklim krizinin de etkisiyle her geçen gün daha da fazla kuraklık yaşanan böyle bir dönemde altın uğruna yok edilemez!

"KAZDAĞLARINA DOKUNMA"

Artık yeter! Madencilik faaliyetleri için yok edilmek istenen Kazdağları’nı sonuna kadar savunacağız! Ne pahasına olursa olsun bu yıkımı durduracağız! Kazdağlarına dokunma!"