Kazdağları'nda kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşıyor
Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor, sürücüler güçlük yaşarken ekipler yolları açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir ve Çanakkale sınırlarınca uzanan Kazdağları'nda geceden beri devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışının etkili olduğu Kumluca, Hanlar, Deveboynu mevkilerinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşıyor.
Karayolları ekipleri, Kazdağları'ndan geçen Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleriyle Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yolu açık tutabilmek için belirli aralıklarla tuzlama yapıyor.
Her 2-3 saatte bir yol kontrolü yapan ekipler, mecbur kalmadıkça vatandaşların bu yolu kullanmamaları çağrısında bulundu.
Trafik ekipleri de kış lastiği ve zincir kontrolü gerçekleştiriyor.
Etiketler: #Kazdağları #kar yağışı
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