Kazdağları'nda orman yangını!

01 Kasım 2022 Salı, 14:56

Türkiye'nin turizm cennetlerinden Edremit'te orman yangını başladı.

Kazdağları'nda bulunan Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı 2 noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Yangına 1 helikopter, 13 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 adet dozer ile müdahale edilmeye devam edilirken, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 1 kara ekibi de olay yerine sevk edildi.

