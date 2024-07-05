KCDP 2024 verilerini açıkladı, iktidarın aile odaklı politikalarını eleştirdi: 6 ayda 205 cinayet

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Platformun verilerine göre ilk altı ayda 205 kadın öldürürken 117 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Burada bir konuşma yapan platformun genel sekreteri Fidan Ataselim, “2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde kadınları kimler öldürdü diye baktığımızda yüzde 42’sinin evli oldukları erkekler tarafından öldürdüğünü görüyoruz. Hiç az bir oran değil. Aile politikalarının sonuçlarıdır bunlar. Buradan bakanlığı bir kez daha uyarıyorum: Siz aile odaklı politikalarınızı sürdüğünüz durumda kadınlar mevcut eşleri, boşandıkları erkekler ve mevcut partnerleri tarafından öldürülmeye devam edecek. Aile odaklı politikalar öne sürüldüğü her noktada maalesef kadınlar o ailelerin içerisinde, o hanelerin içerisindeki şiddetle karşılaşıyorlar” diye konuştu.

SÖZLEŞME SONRASI ARTIŞ

Ataselim, 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasından bu yana ilk altı ayda yaşanan kadın cinayetlerini karşılaştırdı. 2021 yılının ilk altı ayında 131, 2024 yılının ilk altı ayında 205 kadın cinayeti işlendi. Ataselim, “Kadın cinayetinin bu kadar çok olduğu bir ay olmadı. Artmasının sebebi neydi? Yargı paketi gündeme geldi. Bir taslak dolaştı ve o taslak içerisinde 6284 kanunla ilgili düzenlemenin yer alacağından bahsediliyordu. Zorlama hapis kararlarına itirazın yolunu açacaklardı. Soyadıyla ilgili AYM’nin verdiği kararını iptal edip yeniden getireceklerini söylüyorlardı. Kadınlar çocukların olumsuz etkilenmemesi için erkeğin soyadını almak zorunda demişler. Çocukların olumsuz etkilenmemesini sağlayacak olan şey annelerinin eşit yaşamasıdır. Aile odaklı politikalarınızdan vazgeçmek zorundasınız” dedi.