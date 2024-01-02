Parktaki kadın cinayeti davasında karar çıktı: Sanığa müebbet hapis cezası verildi!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:52

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:59

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdal Dönmez bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Meryem Yılmaz’ın ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"16 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Begüm Osma, şöyle konuştu:

"Meryem Yılmaz 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştür. Sanık canavarca hisle eylemini gerçekleştirmiştir. Yılmaz’ın telefon mesaj içerikleri de sanığın tasarlayarak üzerine atılı suçu işlediğini göstermektedir. Tüm bu haller dikkate alınarak sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Dosyanın müşteki avukatı Nilda Baltalı’nın yetkilendirmesiyle duruşmaya katılan avukat Arzu Sena Topuz ise, "Darbe sayısının çokluğu ve vücuttaki isabet yerleri dikkate alındığında sanığın kastının yoğunluğunu göstermektedir. Sanığın tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Son sözü sorulan sanık Erdal Dönmez, "Yaptığım suçtan pişmanım" dedi. Mahkeme Erdal Dönmez’in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

24 Aralık 2021 akşamı Erdal Dönmez, Meryem Yılmaz'ı Esenyurt’ta bulunan Kadir Topbaş Parkı'na görüşmek için çağırdı. Yılmaz ile Dönmez konuşmaya başladıktan bir süre sonra aralarında yaşanan tartışma sırasında Dönmez üzerinde bulunan bıçakla Yılmaz’ı bıçaklamaya başladı. Yılmaz sırt kısmından 9 adet, sol kol kısmından 6 adet ve karın kısmından 1 adet bıçak darbesi alarak hayatını kaybetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Erdal Dönmez’in "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.