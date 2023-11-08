KCDP'den Kartal’daki mitinge çağrı: ‘Asla yalnız yürümeyelim’

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Miting öncesi Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu şubede bir basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Genel seçimlerin ardından tarihin en gerici Meclis’i oluşmuş durumda. Meclis’te Yeniden Refah Partisi milletvekili, 6284’teki toplumla uyuşmayan yönlerini ayıklayacağız diyor. Erkeklerin çokeşliliğini meşru gören milletvekili o Meclis’te. Kadınların kıyafetlerini, kararlarını sorgulayan söylemler duyuyoruz. Kadınların hayatları, daralan bir kıskaca sokulmaya çalışılıyor. Kadınların yaşamları, özgürlükleri tehdit altında. Laiklik tehdit altında, laiklikten bahsedince özgürlükten bahsetmek zorundayız. Çünkü Meclis’te kendi değer yargılarına göre açıklamalar yapıyorlar. Medeni Kanunu tartışmaya açmak istiyorlar, nafaka hakkını tartışmaya açmak istiyorlar” dedi.

“Kıyafetimize karıştırmamak, Medeni Kanun’a dokundurtmamak, 6284 sayılı kanuna dokundurtmamak için şimdiden buna ‘Dur’ diyebiliriz” diyen Ataselim, “Bütün kadın örgütlenmelerine ve tüm oluşumlardaki kadın arkadaşlarımıza sesleniyorum: 12 Kasım’da Kartal’da laik yaşayacağız, özgür yaşayacağız diyelim. Nasıl bir cephe olduğumuzu orada gösterelim. Bu kadın düşmanı tek adam rejimini biz yıkabiliriz. Sadece siz de değil tanıdığınız kadınları da alarak gelin. Sen gelmezsen olmaz, sen yalnız da gelme asla yalnız yürümeyelim” ifadelerini kullandı.