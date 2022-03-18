KDK'ye en çok Adalet Bakanlığı şikayet edildi

18 Mart 2022 Cuma, 11:42

KDK, 2021 yılı faaliyet raporunu yayımlandı.

Rapora göre; geçen yıl yurttaşlar toplam 18 bin 843 başvuru yaptı ve yapılan başvurularda en çok Adalet Bakanlığı uygulamalarından şikayet edildi. Adalet Bakanlığı uygulamaları hakkında 2 bin 568 şikayet yapılırken onu 2 bin 457 şikayetle mahalli idareler, bin 701 şikayet ile üniversite ve fakülteler, bin 328 şikayet ile Sağlık Bakanlığı, bin 127 şikayet ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 939 şikayet ile Sosyal Güvenlik Kurumu izledi.

Konularına göre dağılım yapıldığında; 3 bin 837 şikayet ile kamu personel rejimi birinci sırada yer alırken onu 3 bin 625 şikayet ile adalet, milli savunma ve güvenlik, 2 bin 64 şikayetle eğitim-öğretim, gençlik ve spor, bin 839 şikayet ile ekonomi, maliye ve vergi konuları takip etti.

Adalet, mili savunma ve güvenlik konularında yapılan şikayetlerin başında ceza infaz kurumlarında yürütülen faaliyetler yer aldı. Ceza infaz kurumu faaliyetleriyle ilgili bin 498 şikayet yapıldı. Ceza infaz kurumu faaliyetleri hakkında yapılan şikayetleri 827 şikayet ile adalet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetler, 662 şikayet ile bilgi edinme hakkı ve dilekçe hakkının kullanımının engellenmesi izledi.

Raporda, çözüme kavuşturulan olay sayısı, “2021 yılına bakıldığında ise toplam çözüme kavuşturulan dosya sayısı 3 bin 160 olup bunların bin 928 adedi dostane çözüm kararı ile bin 232 adedi ise gönderme kararı ile gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan 2021 yılında dostane çözüm yöntemleriyle çözüme kavuşturulan dosya sayısında, 2020 yılına oranla yüzde 10,22’lik bir artış yaşanmıştır” diye açıklandı.