KeçiFest, Efes Selçuk'ta kapılarını açıyor!

23 Ağustos 2022 Salı, 12:57

KeçiFest, ilk kamplı performans ve sanat festivalini 26-28 Ağustos tarihlerinde İzmir'in Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde Pamucak Sahili’nde yapacak. Üç gün boyunca sanatın tüm dallarına ev sahipliği yapacak olan festival, konserlerin yanı sıra resimden heykele, tiyatrodan edebiyata tüm sanatseverlerin buluşma noktası olacak.

İlhamını Efes Antik Kenti’nden alan Türkiye’nin ilk kamplı performans ve sanat festivali KeçiFest, konserler dışında ilk kez resim ve heykel atölyelerine de ev sahipliği yapacak, film gösterimleri, söyleşiler, mim, tiyatro ve dans gösterileri ile renklenecek.

PROGRAM DOLU DOLU

Ercan Kesal’ın özel konuğu olduğu KeçiFest’in açılış günü olan 26 Ağustos Cuma günü, Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin ve Batu Akdeniz sahne alacak. KeçiFest, 27 Ağustos Cumartesi günü Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Ozbi, Niyazi Koyuncu, Mavi Gri, Mengene ve Erdal Bayrakoğlu konserleri ile devam ederken, 28 Ağustos Pazar günü Feridun Düzağaç, REDD, Bulutsuzluk Özlemi, Şanışer & Sokrat ST, Aylin Aslım ve The Madcap konserleriyle son bulacak. Üç gün boyunca sürecek olan festival kapsamında Heykeltıraş Seda Çobaner ve Heykeltıraş Yağmur Çalış ile Ressam Fulya Özer, yapacağı resimler ve heykeller ile festival alanını bir açık hava galerisine dönüştürecek. Gezgin Duvar Sanatçısı Melike Kerpel de duvar resmi performansı ile katılımcılara görsel bir şölen sunacak.

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ DE YAPILACAK

Festivalde ayrıca Ercan Kesal, Figen Şakacı ve Gamze Arslan gibi edebiyat dünyasının sevilen yazarlarıyla söyleşiler yapılacak. Festivalde, ¨Sen Ben Lenin¨ filminin yönetmeni Tufan Taştan ve filmin oyuncuları ile bir söyleşi yapılacak. Oyuncu ve Yaratıcı Drama Oyunbazı Hamit Demir’in oyunculuk atölyeleri, tiyatro ile ilgilenen herkese açık olacak. Festival katılımcıları seramik atölyesinde seramik çalışmaları yaparken, ritim atölyesinde 16 yaş altı çocuklara ritim dersleri verilecek. Başarılı Mim Sanatçısı İlker Kılıçer de festival boyunca pandomim gösterileriyle festival alanında olacak.

ÖZMAKİNACI: DAYANIŞMA FESTİVALİ

KeçiFest’e katılmaktan büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Yüksek Sadakat grubunun bas gitaristi, besteci ve söz yazarı Kutlu Özmakinacı, festivalin sanatın tüm alanlarında sanatçılara kucak açan bir festival olduğunu söyledi. Özmakinacı, “KeçiFest, zaman içinde müzisyenlerin ve sanatçıların dayanışmasını simgeleyen bir organizasyona dönüştü. Sanat alanındaki sorunlara sessiz ve duyarsız kalmayan müzisyenler olarak birbirimizle dayanışarak çözümün bir parçası olabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KeçiFest’in Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan gönüllülerin desteğiyle hayata geçirildiğini vurgulayan Özmakinacı, KeçiFest’in imeceyle düzenlenen bir organizasyon olması açısından çok değerli olduğuna dikkat çekti.