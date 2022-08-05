KeçiFest İzmir için geri sayım başladı

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:26

Türkiye’nin sanat ve performans festivali KeçiFest için geri sayım başladı. İzmir’in tarihi ve doğal güzelliklerin birleştiği Selçuk ilçesinin Pamucak Sahili’nde 26-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festival, ilk kez konaklamalı düzenlenecek.

Selçuk Belediyesi Pamuçak Sosyal Tesisleri'nde toplanacak olan binlerce kampçı ve müziksever festivalde müzik edebiyat, sinema, tiyatro, sahne performansları, stand up gösterileri, yoga, dans, heykel, pandomim, seramik, oyun ve söyleşilere katılma fırsatı bulacak.

ÖZEL KONUK ZÜLFÜ LİVANELİ

Zülfü Livaneli ve Ercan Kesal özel konuk olarak yer alacağı KeçiFest’in açılış günü olan 26 Ağustos Cuma günü, Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin ve Batu Akdeniz sahne alacak. KeçiFest, 27 Ağustos Cumartesi günü Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Ozbi, Niyazi Koyuncu, Mavi Gri, Mengene ve Erol Bayrakoğlu konserleri ile devam ederken, 28 Ağustos Pazar günü Feridun Düzağaç, REDD, Bulutsuzluk Özlemi, Şanışer & Sokrat ST, Aylin Aslım ve The Madcap konserleriyle son bulacak.