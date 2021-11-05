KeçiFest İzmir'de

İlki 4 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta yapılan "Keçifest - Biat Değil İnat" konserinin ikincisi 7 Kasım Pazar günü İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenleniyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 06:23
KeçiFest İzmir'de
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Aylin Aslım, Bulutsuzluk Özlemi, Deniz Tekin, Ediz Hafızoğlu "Kaskadyori", Kutlu Özmakinacı (Yüksek Sadakat), Mengene, Moğollar, Ozbi, Peyk, Redd ve Sattas'ın sahnede olacağı KeçiFest'te kapı açılış saati 17.30. Çeşitli stantların da konser alanında bulunağı festivalde konserler 18.00'de başlayacak.

"Aydınlık günlerde inat edenler, el ele, ses sese, yürek yüreğe verip kara bulutları dağıtmakta kararlı olanlar KeçiFest'te bir araya geliyor" sloganıyla yapılan etkinliğin biletleri Mobilet üzerinden satışa sunuldu.



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