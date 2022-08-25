KeçiFest Pamucak Sahili’nde kapılarını açıyor

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:51

KeçiFest, “Biat Değil İnat” sloganıyla festivaller kenti Efes Selçuk’un Pamucak Sahili’nde binlerde sanat severi bir araya getiriyor. Yarın (26 Ağustos) kapılarını açacak festivalde katılımcılar üç gün boyunca müzik, edebiyat, sinema, tiyatro, sahne performansları, stand up gösterileri, yoga, dans, heykel, pandomim, oyun, seramik atölyesi ve söyleşilerle dolu günler geçirecek.

EFES SELÇUK’UN SESLERİ KEÇİFEST’TE

KeçiFest’in açılış günü olan 26 Ağustos Cuma günü, Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin ve Batu Akdeniz sahne alacak. KeçiFest, 27 Ağustos Cumartesi günü Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Ozbi, Niyazi Koyuncu, Mavi Gri, Mengene ve Erdal Bayrakoğlu konserleri ile devam ederken, 28 Ağustos Pazar günü Feridun Düzağaç, REDD, Bulutsuzluk Özlemi, Şanışer & Sokrat ST, Aylin Aslım ve The Madcap konserleriyle son bulacak. KeçiFest’te ayrıca İlham Veren Kentin sesleri de sahne alacak. 27 Ağustos Cumartesi günü Arteks, 28 Ağustos Pazar günü Efes Kent Orkestrası Herakleitos Alternatif Sahne’de katılımcılarla buluşacak.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in göreve gelmesinden bu yana gerek belediye tarafından kent içinde düzenlenen gerekse Efes Selçuk’un ev sahipliği yaptığı festivallerle yerel ekonomiye ve kent tanıtımına büyük katkı sunuluyor.