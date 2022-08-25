KeçiFest Pamucak Sahili’nde kapılarını açıyor
Türkiye’nin ilk kamplı sanat festivali KeçiFest, “Biat Değil İnat” sloganıyla Efes Selçuk Pamucak Sahili’nde başlıyor. Üç gün sürecek festivalde binlerce kişi; müzikten edebiyata, sinemadan heykele kadar birçok etkinlikle sanat dolu günler geçirecek.
KeçiFest, “Biat Değil İnat” sloganıyla festivaller kenti Efes Selçuk’un Pamucak Sahili’nde binlerde sanat severi bir araya getiriyor. Yarın (26 Ağustos) kapılarını açacak festivalde katılımcılar üç gün boyunca müzik, edebiyat, sinema, tiyatro, sahne performansları, stand up gösterileri, yoga, dans, heykel, pandomim, oyun, seramik atölyesi ve söyleşilerle dolu günler geçirecek.
EFES SELÇUK’UN SESLERİ KEÇİFEST’TE
KeçiFest’in açılış günü olan 26 Ağustos Cuma günü, Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin ve Batu Akdeniz sahne alacak. KeçiFest, 27 Ağustos Cumartesi günü Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Ozbi, Niyazi Koyuncu, Mavi Gri, Mengene ve Erdal Bayrakoğlu konserleri ile devam ederken, 28 Ağustos Pazar günü Feridun Düzağaç, REDD, Bulutsuzluk Özlemi, Şanışer & Sokrat ST, Aylin Aslım ve The Madcap konserleriyle son bulacak. KeçiFest’te ayrıca İlham Veren Kentin sesleri de sahne alacak. 27 Ağustos Cumartesi günü Arteks, 28 Ağustos Pazar günü Efes Kent Orkestrası Herakleitos Alternatif Sahne’de katılımcılarla buluşacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in göreve gelmesinden bu yana gerek belediye tarafından kent içinde düzenlenen gerekse Efes Selçuk’un ev sahipliği yaptığı festivallerle yerel ekonomiye ve kent tanıtımına büyük katkı sunuluyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi!
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- Peker'den haberimize ilişkin açıklama
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!