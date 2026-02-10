Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan’ın istifası sonrası Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımında son durum nedir, hangi partinin ne kadar üyesi var soruları yanıt arıyor. Peki, Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl? Keçiören Belediyesi hangi partinin ne kadar üyesi var?
İşte Keçiören Belediyesi meclis üyeleri dağılımı:
ATİLLA ÇELİK
Cumhuriyet Halk Partisi
HÜSEYİN KARABULUT
Cumhuriyet Halk Partisi
İBRAHİM MERT BEKTAŞ
Cumhuriyet Halk Partisi
İbrahim UYAR
Cumhuriyet Halk Partisi
SERKAN BEDİRHANOĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi
TOLGA TURGUT
Cumhuriyet Halk Partisi (istifa etti)
FATİH ÜNAL
AKP
METİN AKDEMİR
AKP
ÖMER FARUK İSLAM
AKP