Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan’ın istifası sonrası Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımında son durum nedir, hangi partinin ne kadar üyesi var soruları yanıt arıyor. Peki, Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl? Keçiören Belediyesi hangi partinin ne kadar üyesi var?

İşte Keçiören Belediyesi meclis üyeleri dağılımı:

ATİLLA ÇELİK

Cumhuriyet Halk Partisi

HÜSEYİN KARABULUT

Cumhuriyet Halk Partisi

İBRAHİM MERT BEKTAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi

İbrahim UYAR

Cumhuriyet Halk Partisi

SERKAN BEDİRHANOĞLU

Cumhuriyet Halk Partisi

TOLGA TURGUT

Cumhuriyet Halk Partisi (istifa etti)

FATİH ÜNAL

AKP

METİN AKDEMİR

AKP

ÖMER FARUK İSLAM

AKP