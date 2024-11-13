Keçiören’de AKP’li Altınok gitti, rekor geldi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:53

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:53

Keçiören Belediyesi’nin 2025 yılı mali bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda 5 milyar 550 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi. Hazırlanan bütçe ile Keçiören’de şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın yaşam kalitesini artıracaklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “El birliğiyle gerçekleştireceğimiz projelerin, Keçiören halkının yaşam kalitesini yükselteceğine ve ilçemizin geleceğine değer katacağına olan inancımız tamdır” dedi. Özarslan, Keçiören’in Ankara’nın ikinci, Türkiye’nin ise dördüncü büyük ilçesi olduğunu belirterek “Keçiören’in her bir mahallesinde vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak, günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız bütçemiz yalnızca fiziksel yatırımları değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlamında öncelik verdiğimiz eğitim, kültür, sağlık, çevre ve istihdam projelerimizi de kapsamaktadır” diye konuştu.

'‘KEÇİÖREN TARİHİNDE BİR REKOR''

Özarslan, Keçiören Belediyesi’nin 2024’ün ilk dokuz ayında 256 milyon lira bütçe fazlası verdiğini açıkladı. Söz konusu gelişmenin Keçiören tarihinde bir rekor olduğuna dikkat çeken Özarslan, mali disiplini koruyarak ilçenin kalkınmasına katkı sağlanacağını da sözlerine ekledi.