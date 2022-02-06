Keçiören'de kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Şenyuva Mahallesi Kuzey Ankara Caddesi'ndeki kafede meydana geldi.
Salih Samet, kafedeki bir arkadaş grubuyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya yaşadı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, karşı gruptan bir kişi Salih Samet'e tabancayla ateş etti, ardından da ateş etmeye devam ederek olay yerinden koşarak ayrıldı.
Bu sırada kafe önünde bulunan Emre Kale, yaklaşık 50 metre koşarak etrafa ateş açan kişinin tabancasından çıkan mermiyle vuruldu.
Kavgaya karışan grup otomobille kafeden kaçtı. 2 kişinin yaralandığı olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Emre Kale'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri arıyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınızdan geçenler reklamla nasıl karşınıza çıkıyor?
- Nihayetinde çocuktur…
- Gri tsunami geliyor! Ama korkulacak bir şey yok...
- Albino alfa erkek goril
- Yerel basının direnişi... Ordu Olay gazetesi!
- Yangın yerinde bir orkide
- Ben bugün gamlı baykuşum!
- Löw gelse ne olur?
- Kavala, Kabaş ve MİT şehidi davaları
- Bir bakan portresi