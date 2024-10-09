Kedi Faruk davasında mütalaa açıklandı: Sanığın 3 yıla kadar hapsi istendi

Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:47

Güncelleme: 09.10.2024 - 14:47

İstanbul Levent’te bulunan Terakki Okulunda gözetmen olarak görevli olan Ferhat. A.'nın, sınav günü sınıfa giren okulun 'Faruk' isimli kedisini pencereden attığı iddiasıyla 'ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün devam edildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ferhat A. ile avukatı katıldı. Duruşmada Terakki Vakfı'nın avukatı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları da hazır bulundu.

"İTTİĞİNİ GÖRDÜM"

Bugünkü duruşmada tanık olarak dinlenen öğrenci, Ferhat A'nın kediyi camın kenarına bırakırken ittiğini gördüğünü, camı kapattığında ise kedinin düşme ve bağırma sesini duyduğunu söyledi. Bir diğer tanık öğrenci ise sanığın kediyi bıraktığı anı görmediğini ancak camı kapattığı esnada düşme sesine benzer bir ses duyduğunu kaydetti.

"KESİNLİKLE İTMEDİM"

Sanık Ferhat A. ise tanığın beyanına karşı savunmasında kesinlikle kediyi itmediğini, camın kenarına bıraktığını, olay anında ise tanığın sırtı cama dönük şekilde oturduğunu, anlattıklarını görmesinin mümkün olmadığını öne sürdü. Sanık, "Bana edilmedik küfür ve hakaret kalmadı. Aileme küfür edildi. Tehdit edildim. Dışarı çıkamıyorum, sosyal hayatım kalmadı" dedi.

SAVCI HAPİS İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ferhat A.'nın, "Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"TEHDİTLERE MARUZ KALDIM"

Mütalaaya karşı kendisine söz verilen Ferhat A., "İşlemediğim bir suç nedeniyle haksız yere cezaevine girdim. Yaklaşık 7 aydır psikolojik baskı ve tehditlere maruz kaldım. Birçok kez suçu işlemediğimi söylememe rağmen büyük baskılar altında işimden ve sosyal çevremden oldum. Büyük mağduriyetlerim var" dedi.

Sanık ile müşteki avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, savunmaların hazırlanması için avukatlara süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.