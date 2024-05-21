Kedi Faruk davasında sanık hakim karşısında: Öğrenciler tanık olacak

Yayınlanma: 21.05.2024 - 14:33

Güncelleme: 21.05.2024 - 14:33

İstanbul Levent’te bulunan Terakki Okulunda sınavda gözetmen olduğu sırada, okulun 'Faruk' isimli kedisini 5'inci katta bulunan sınıfın penceresinden atarak ağır yaraladığı iddiasıyla, 'ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Ferhat A. hakim karşısına çıktı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat A. ile avukatı katıldı. Duruşmaya, Terakki Vakfı vekili ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

"DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Savunması alınan sanık Ferhat A, olay günü Şişli Terakki Lisesi'ndeki yabancı dil sınavında gözetmen olarak görevli olduğunu, üç kısımdan oluşan önemli bir sınav olduğunu için çok sıkı kurallar bulunduğunu, bu kuralların azami şekilde getirilmesi gerektiğini anlattı. Sanık Ferhat A., havanın sıcak olması nedeniyle pencereleri açtığını, akabinde kedinin pencereden sınıfa girdiğini, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için sınavın nizamını bozmayacak şekilde kediyi sınıfa girdiği pencerenin ön kısmında, yürüyebileceği genişlikteki pervaza bıraktığını, kediyi aşağı atmadığını, kedinin düştüğünü de görmediğini savundu.

"İŞKENCE KASTI YOK"

Sanık avukatı, savunmasında müvekkilinin Mimar Sinan Üniversitesi'nde Felsefe öğrencisi olduğunu, iddia edilen olayın 23 Mart'ta olduğunu, söz konusu tutanakların ise olayın sosyal medyada gündem haline getirilmesinin ardından 26 Mart'ta tutulduğunu söyleyerek, müvekkilinin itibarının zedelendiğini ve ailesine kadar bir çok bilgisinin sosyal medyada paylaşıldığını, müvekkilinin bu nedenle dışarı çıkamadığını ve okuluna gidemediğini söyleyerek, müvekkiline atılı suçta, 'işkence' unsurundan bahsedilemeyeceğini, müvekkilinin böyle bir kastının olmadığını söyleyerek beraat talep etti.

"TEDAVİSİNİ VAKIF ÜSTLENDİ"

Davaya katılma talebinde bulunan Terakki Vakfı avukatı, kedi Faruk'un okulun kedisi olduğunu, bakımı ve beslenmesinin okuldaki öğrenciler tarafından yapıldığını, Faruk kedinin tedavi masraflarının da Terakki Vakfı tarafından karşılandığını, bu nedenle bir takım masraflarının olduğunu ve sanığın bu masrafları karşılamadığını kaydederek, müdahale taleplerinin kabul edilmesini istedi. İstanbul Barosu ve Ankaea Barosu vekilleri de davaya katılma talebinde bulundu.

ÖĞRENCİLER TANIK OLARAK DİNLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, Terakki Vakfı avukatının davaya katılma talebini kabul etti. Baroların ise, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle taleplerini reddetti. Mahkeme, olay günü sınıfta bulunan yaşı 15'in üzerinde olan öğrencilerin mahkemede tanık olarak dinlenilmelerine karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.