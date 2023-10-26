Yangından etkilenen kedi kalp masajıyla kurtarıldı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:03

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:29

Şişli'de Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlar dumanla doldu.

Dumandan etkilenen bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları da üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Üst katlarda mahsur kalanlar ise itfaiyenin yardımıyla binadan çıkarıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN KEDİYİ İTFAİYE ERİ KURTARDI

Yoğun dumandan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Duman nedeniyle baygınlık geçiren kediyi itfaiye eri fark ederek dışarı çıkardı. Ekipler, kediye oksijen maskesi taktıktan sonra kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Su içen kedi yavaş yavaş kendine geldi.

Yangın nedeniyle Akağalar Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.