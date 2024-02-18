İşkenceyle öldürülen Eros için eylemler sürüyor: Eros'un katili tutuklansın!

Hayvan hakları savunucuları saldırganın tutuklanması ve hakları ihlal edilen tüm hayvanlar için üç gündür farklı şehirlerde eylemler sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 16:28
İşkenceyle öldürülen Eros için eylemler sürüyor: Eros'un katili tutuklansın!
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İbrahim Keloğlan isimli kişinin, kedi Eros’u altı dakika boyunca attığı tekmelerle işkence ederek öldmesi üzerine oluşan tepkiler ve adalet arayışı devam ediyor. 

‘Yaşam için Yaşa Platformu’ 3 gün boyunca 5 farklı ilde eylem düzenlerken, İstanbul'da da ünlü sanatçı Leyla Somer önderliğinde MarmaraPark Avm önünde bir eylem gerçekleştirdi. ‘Eros için adalet’ denilen eylemde Somer, hayvanseverler ve hak savunucuları bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

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“BU ACIYA SON VERİN”

Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

İşkence görerek ölen kedi Eros'un katili cezalandırılana kadar adalet arayışımız sürecek. İbrahim Keloğlan'ın işkence ederek kıydığı masum can Eros'un çektiği acıların sesi olmak için burada toplandık. Artık Yeter. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başta olmak üzere tüm yetkililere, sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz. Bu acıya son verin. Caydırıcı yaptırımları yürürlüğe sokun. Bir yanda dakikalarca masum bir canı kaçmasına karşın tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, bir tarafta Beykoz Hayvan Barınağı’ndaki ve diğer barınaklardaki canların içler acısı durumu gibi sayısız örnek kamu vicdanını derinden sarsmaktadır. İbrahim Keloğlan'ın babasının yaptığı açıklamaya göre cezasını kendi verecekmiş. Babasının oğlunun kulağını çekeceği yerine Keloğlan, hukuk karşısında hesap vermelidir. Buradan Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’a, partilere ve partilerin liderlerine sesleniyorum. Lütfen bu konuya duyarsız kalmayın. Sesimizi yer gök duydu. Siz neden duymuyorsunuz? 

Sanatçı, siyasetçi ya da her kim olursa olsun herkese çağrımızdır:

Eros'un çektiği acıları, diğer küçük dostlarımızı ve kadınlarımızı korumak için atılması gereken tüm adımları atmak için bir olalım. Eros'la katili tutuklandığı zaman vedalaşacağız.


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