Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf kurtardı

28 Ağustos 2022 Pazar, 10:35

Zonguldak'ın Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda, dört kedinin saldırısına uğramaktan son anda kurtulan köpeğin yardımına esnaf yetişti. O anlar esnaf tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çarşı esnaflarından Tugay Keçeci, olayı şu sözlerle anlattı:

“Burada arkadaşlar sağ olsun kedilerin bir kısmına bakıyor köpeklerin bir kısmına biz bakıyoruz. Yani mahallece hayvanları seviyoruz tabi, onların arasında bu tür kavga oluyor. Aslında bu işin tersi olur. Köpekler kedileri kovalarlar ancak bu sefer kediler çoğunlukla olduğu için, köpeği de tek yakalayınca öyle komik bir durum oldu sabah”